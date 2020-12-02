В Омской области на второклассника в школе упала батарея

В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно, накануне 1 декабря, в одной из школ в Омской области пострадал 8-летний ребенок. Инцидент произошел в Колосовском районе в Строкинской школе.

Во время перемены по неизвестным пока причинам на ногу второклассника, находившегося в кабинете на перемене, упала батарея. Мальчика доставили в больницу и оперативно сообщили родителям о случившемся. Плановый ремонт отопления в здании школы был проведен прошлым летом и никаких жалоб о неисправностях не поступало отметили в минобразования.

- 1 декабря в 9.30 в кабинете начальной школы на перемене на ребенка упала батарея. Своевременно была оказана необходимая помощь, проинформированы родители, мальчику оказана помощь в центральной районной больнице, в дальнейшем он был транспортирован в городское лечебное учреждение. В настоящее время создана муниципальная комиссия, которая должна установить причины происшествия. Плановый ремонт системы отопления в школе был проведен прошлым летом. Вопрос на контроле в министерстве образования региона, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе министерства образования Омской области.