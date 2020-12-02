В Омске год работал нелегальный ломбард

Суд признал деятельность ломбарда незаконной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе Нефтяников почти год нелегально проработал автоломбард. Его исключили из реестра, а значит выдавать займы организация не могла.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что зафиксировали незаконную работу ломбарда "Золотой Овен+" в районе Нефтяников в Омске. Еще в 2019 году организацию исключили из госреестра ломбардов, но он продолжила работу до апреля 2020. Для этого владелец зарегистрировал новое юридическое наименование. Раньше компания называлась ООО "Ломбард "Золотой Овен+", а после переименования стала просто ООО "Золотой Овен+". По факту в ломбарде продолжили выдавать краткосрочные займы под залог автомобилей.

На директора ломбарда завели административное дело. За осуществление незаконной деятельности в суде ему дали минимальное наказание для должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.