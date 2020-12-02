Омское правительство профинансировало 8 социальных проектов предпринимателей

Власти продолжают поддерживать бизнес. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Данная мера поддержки действует в регионе по решению губернатора Александра Буркова. В этом году власти выделили на финансирование 8 социальных проектов предпринимателей около 6 миллионов. Среди них были самые разные идеи: проекты по созданию платформы для дистанционного образования.

Итоги конкурса на предоставление субсидий для резидентов Омского кластера социальных инноваций на реализацию совместных проектов подвели в Минэкономики. Объем субсидий составляет 90% от фактически произведенных или планируемых проектом затрат. Максимальная сумма ограничена 1,5 млн. Направить их можно на расходы по аренде или на выкуп помещения, его ремонт, оборудование.

- Омская область один из немногих регионов, который за счет средств бюджета оказывает поддержку предприятиям в реализации проектов, направленных на внедрение услуг в соцсфере, – отметила министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - Все проекты актуальны, подготовлены на профессиональном уровне, фактически уже работают на рынке.