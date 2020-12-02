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Общество

Из-за иска омички «Билайн» оштрафовали на 150 тысяч рублей

Причиной послужили рекламные смски
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оператор связи пытался доказать, что не нарушал закон, но суд не убедил.

Оператор связи пытался доказать, что не нарушал закон, но суд не убедил.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждому из нас хоть раз приходили сомнительные рекламные смс от операторов связи, в которых предлагалось поучаствовать в крупном розыгрыше или получить приличную сумму на счет мобильного бонусами. Обычно мы пропускаем подобные смс, а одна из жительниц Омска решила бороться с их постоянным приходом.

Сообщения приходили ей от оператора "Билайн" четыре раза с апреля по май 2019 года. В них говорилось, что омичка может принять участие в розыгрыше 5 миллионов и получить бонусные баллы на счет. Согласия на такую рассылку женщина не давала, как говорят в пресс-службе УФАС.

Омичка пыталась решить проблему с компанией напрямую, но сообщения продолжали приходить, тогда она и обратилась в антимонопольную службу. Суд встал на сторону омички и признал рассылку незаконной. Оператор год пытался оспорить решение суда, но не смог. "Билайн" обязан выплатить штраф 150 тысяч за нарушение закона о рекламе.