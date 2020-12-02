В Омской области будут судить сельчанина, год издевавшегося над своей собакой

Шарик счастливо живет в доме нового хозяина. Фото: скриншот с видео

О жестоком обращении с собакой в селе Осокино стало известно в августе. Тогда местные жители заметили, как односельчанин избивает животное лопатой, потом он связал задние лапы собаки, протащил беспомощное создание по улицам села и выбросил в овраг. Тогда собаку спас местный участковый, выходил Шарика и приютил у себя. В ходе расследования выяснилось, что бывший 55-летний хозяин пса систематически избивал его на протяжении года.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и обратилась в Калачинский городской суд. Дело рассмотрят в ближайшее время. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, сельчанину может грозить до 5 лет лишения свободы.