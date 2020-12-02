Омичка купила квартиру на маткапитал, но выделить доли детям забыла

При использовании маткапитала омичка забыла о собственных детях. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омской области в деревне Колосовка местная прокуратура обратила внимание на нарушение прав детей в получении доли в квартире, купленной на средства маткапитала.

Как установили в прокуратуре, 34-летняя женщина купила на маткапитал квартиру, но полностью оформила ее на себя. По закону родители обязаны выделять детям доли в жилплощади, приобретенной с помощью материнского капитала. Прокуратура обратилась в местный суд, который обязал женщину переоформить документы.

Контроль за исполнением решения суда осуществляли судебные приставы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина отказалась переоформлять документы, ссылаясь на то, что нигде сейчас не работает и у нее нет на это денег. На сельчанку составили два протокола и взыскали исполнительный сбор в 5 тысяч. Женщина поняла, что отказ может обернуться для нее более серьезными тратами и переоформила документы в соответствии с законодательством.