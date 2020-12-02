На африканскую чуму теперь проверяют и диких кабанов в Омской области

В Омской области запретили охотиться на диких свиней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне стало известно о вспышке африканской чумы свиней в Омском районе Омской области. В зону карантина попали сразу три деревни. Так как заболевание очень заразное, минсельхозом принято решение по отчуждению всего поголовья. На убой пустили более 300 хрюшек.

Чумой могут заразиться все виды свиней, поэтому теперь на наличие вируса проверяют и диких кабанов в районе, попавшем под карантин. Охотиться на этих животных временно запрещено. Как сообщает минсельхоз, пока в пробах, взятых у диких кабанов, вируса не обнаружена, а падежа среди животных не зафиксировано.

Причины появления в одном из хозяйств африканской чумы все еще выясняются.