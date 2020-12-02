В Омске подумывают запустить 10 маршрутов, которые будут ездить до 23 часов

Автобусы и троллейбусы будут выходить на линию до 23 часов. Фото: vk.com

О планах мэрии на запуск троллейбусов и автобусов, которые будут ходить аж до 23.00, стало известно накануне. Это следует из документа на сайте администрации под названием "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок в границах города Омска".

Предполагается, что маршруты, работающие допоздна, будут называться магистральными. Всего их будет 10 - 5 троллейбусных и 5 автобусных. В документе прописано, что они будут выходить на линию в 6.00 и уходить в депо не позднее 23 часов. В часы пик интервал не будет превышать 10 минут, в обычное время - 20 минут. При этом для них рассчитан дневной перерыв протяженностью в 2 часа.

Магистральными власти планируют сделать маршруты автобусов № 22, 29, 33, 69, 110, и троллейбусов № 2, 3, 4, 15, 67. В документе также прописано, что при этом отменят и 5 других маршрутов: №№ 51Н, 309, 411, 40, 219. Правда, из него неясно, когда вступят изменения и не останутся ли планы лишь на бумаге. Документ не подписан.