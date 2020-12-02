В Омске погоня гаишников за 16-летним лихачом попала на видео

Лихача все-таки поймали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ночная погоня за лихачом на «Тойота Креста» переполошила весь Чкаловский поселок. Там во время дежурства сотрудники ДПС заметили подозрительную иномарку. На требование остановиться водитель только поддал газу. Началась длительная погоня. Сразу несколько экипажей ГИБДД пытались поймать нарушителя. Но он раз за разом уезжал от полицейских с мигалкой. Скорость машины достигала 100 километров в час.

В процессе погони иномарка заехала в промышленную зону. В районе улицы Производственная водитель оказался между двумя машинами ГИБДД. В итоге вынужденно свернул в тупик на территорию одного из предприятий. Там его и поймали инспекторы. Каково же было их удивление, когда они поняли, что гонщику всего 16 лет.

- На место задержания молодого человека прибыл его отец. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. На задержанного несовершеннолетнего составлен протокол, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области.