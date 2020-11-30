Резиденты бизнес-инкубатора стали победителями финального отбора УМНИК-2020

Открыл мероприятие заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области И.В. Лукьянов, который обратил внимание на важное значение конкурса для научно-технологического задела молодых омских ученых, на базе которого может быть реализован потенциал создания высокотехнологичного производства.

На финальном мероприятии конкурса за право на реализацию инновационного проекта с привлечением грантовой поддержки 500 000 рублей выступили 26 участников, которые представили свои проекты и ответили на вопросы членов жюри о рыночных перспективах своих начинаний, конкурентных преимуществах и моделях коммерциализации.

По итогам конкурса экспертное жюри определило 16 победителей финального отбора, среди которых пять резидентов бизнес-инкубатора – обучающиеся Омского ГАУ: – аспирант землеустроительного факультета Асет Мадиев с проектом «Разработка аппаратно-программного комплекса для определения геометрических параметров автомобильных дорог и оперативного мониторинга состояния дорожного полотна», научный руководитель – доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования, кандидат технических наук Леонид Васильевич Быков; – аспирант агротехнологического факультета Роман Чернов с проектом «Создание исходного материала Чиа (Salvia hispanica L.), разработка биотехнологических приемов с целью интродуцирования культуры», научный руководитель – профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, доктор сельскохозяйственных наук Нина Григорьевна Казыдуб; – аспирант факультета ветеринарной медицины ИВМиБ Екатерина Жарикова с проектом «Разработка и исследование симбиотика на основе продуктов метаболизма эффективных микроорганизмов и полисахаридов для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта у животных», научный руководитель – профессор кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства, доктор ветеринарных наук Татьяна Владимировна Бойко; – магистрант агротехнологического факультета Регина Кох с проектом «Разработка биологически обогащенного экопродукта персонализированного назначения», научный руководитель – профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, доктор технических наук Елена Александровна Молибога; – аспирант факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Савелий Мещеряков с проектом «Разработка технологии ""умное поле"("smart field") с использованием современных геоинформационных технологий», научный руководитель – доцент кафедры агрохимии и почвоведения, кандидат биологических наук Марат Рахимбердыевич Шаяхметов.

Окончательные результаты утверждения итогов конкурса «УМНИК – 2020» на федеральном уровне должны быть подведены в 2021 году.