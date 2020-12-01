Омичи купили шаурму бананы, чтобы сбыть фальшивые деньги

Омичи успели разменять в магазинах две купюры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омским полицейским стало известно о готовящемся сбыте фальшивых денег. В одном из киосков в районе Нефтяников на улице Мира подозреваемые купили шаурму, чтобы разменять фальшивую пятитысячную купюру. Продавец не заметил ничего необычного и сдал молодым людям сдачу. В соседнем киоске с фруктами злоумышленники разменяли еще одну купюру, купив связку бананов.

В пресс-службе УМВД рассказали, что купюры изъяли, а группу молодых людей задержали. Ими оказались двое ранее судимых омичей 25 и 19 лет, третий 18-летний омич ранее судим не был. Ему выдали подписку о невыезде, а двух других заключили под стражу. В ходе допроса омичи признали, что специально купили купюры через интернет, чтобы сбыть их на территории Омска. Теперь им может грозить до 8 лет лишения свободы.