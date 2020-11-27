Волонтеры Омского ГАУ стали участниками научно-практического форума «Безопасность в науке и образовании»

На форуме рассматривалась возможность содействия киберволонтеров в развитии гражданского самосознания пользователей в сети Интернет, изучалась практика распространения полезного контента и помощь правоохранительным органам в вопросах, связанных с поиском противоправного контента в интернете.

Как общественное движение киберволонтерство действует с 2017 года, оно было создано в Ростовской области в рамках регионального общественного объединения «Интернет без угроз». За это время успели сформироваться множество киберволонтерских отрядов, среди которых некоммерческие организации, движения на базе образовательной организации и движения при органах исполнительной власти, часть из них была представлена в ходе форума. Представители объединений поделились опытом реализации своих проектов и рассказали об основных аспектах деятельности, связанной с информационной безопасностью в сети Интернет.

Некоторые отряды тесно работают во взаимодействии с Федеральной службой безопасности в части, касающейся противодействия экстремизму и терроризму среди молодого населения. Такие отряды, как правило, носят закрытый характер, а волонтеры проходят специальное обучение.

Миссия кибердобровольческих объединений - добровольная помощь населению, органам исполнительной власти, федеральным службам, предприятиям различных форм собственности, учреждениям здравоохранения и образования в сфере IT-технологий, а также защиты информации и безопасности в киберпространстве.

Подобные отряды призваны объединить усилия пользователей для совместного выявления и ликвидации ресурсов, направленных на распространение противоправного и заведомо опасного контента среди подрастающего поколения в информационной среде.

Участники форума разобрали проблемы, которые заслуживают особого внимания, а именно: 1. Эффективность системы профилактических мероприятий. 2. Выявление и подавление информационных угроз, которым могут быть подвергнуты пользователи социальных сетей. 3. Особенности виртуальной жизни современных подростков: неформальные и террористические объединения, пропагандирующие насилие, основанное на расовой принадлежности. 4. Кибербуллинг – травля в интернете. 5. Особенности дистанционного образования: сложности, связанные с доступностью цифровых технологий в малонаселенных пунктах. 6. Профилактика суицидальной тенденции: работа с «группами смерти», обеспечение безопасности и помощь детям и подросткам, имеющим маркеры неблагополучия в сети интернет.

Из плюсов, касающихся деятельности кибердобровольческих объединений, было отмечено, что данная практика способствует привлечению внимания общественности к борьбе за безопасное интернет-пространство и профилактика мошеннических операций, а также повышение качества взаимодействия с правоохранительными органами и развитие добровольческого движения в целом.

Например, некоторые организации занимаются освещением и антирекламой запрещенных объединений. Достигается это следующими способами: 1. Освещение многочисленных противоречий, содержащихся в идеологии террористических организаций: в частности, современные технологии и источники дохода. 2. Подчеркивание искажения террористическими организациями понятий и норм религии. 3. Зная о «проблемных» формулировках, стараться находить удачные альтернативы.

Информационное противодействие терроризму – процесс не только ответственный, но и творческий. Сегодняшняя практика показывает, что киберволонтерство достаточно перспективное направление, которое заслуживает внимание и дальнейшего развития, так как результаты можно видеть здесь и сейчас.

В Омском ГАУ совсем недавно создан киберволонтерский отряд «Online» в составе волонтерского центра «Глобус», и наши киберволонтеры уже приняли участие в таком масштабном форуме.