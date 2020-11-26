Студенты Омского ГАУ вышли в полуфинал Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи»

Чтобы принять участие, молодые аграрии должны были снять видеовизитку , опубликовать пост с ней в личном аккаунте в социальных сетях и добавить хештеги марафона #АгроПрофи #РССМ #Номинация .

На выбор для участников девять номинаций: АгрономПрофи – направления подготовки «Агрономия», «Садоводство», «Ландшафтная архитектура», «Агрохимия и агропочвоведение»; БиоПрофи – направление подготовки «Биотехнология»; ЗооПрофи – направления подготовки «Зоотехния», «Биология»; ВетПрофи – направления подготовки «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; ЗемПрофи – направление подготовки «Землеустройство и кадастры»; ЭкоПрофи – направления подготовки «Экология и природопользование», «Лесное дело»; ТехПрофи – направления подготовки «Технологические машины и оборудование», «Агроинженерия», «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника»; ПродПрофи – направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения», «Товароведение», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции и организация общественного питания»; ФинПрофи – направления подготовки «Экономика», «Экономическая безопасность», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

В марафоне приняли участие обучающиеся нашего университета в следующих номинациях: 1. #ФинПрофи - Грачёва Наталья (ЭФ); 2. #ТехПрофи - Ткачёв Илья (ФТС в АПК), Перфильева Елена (ФТС в АПК); 3. #ЗемПрофи - Новикова Валентина (ЗУФ), Баширова Алина (ЗУФ); 4. #ВетПрофи - Трунова Дарья (ФВМ).

24 ноября по результатам второго этапа (народного голосования) в финал Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи» вышли Новикова Валентина, студентка 401 группы землеустроительного факультета в номинации #ЗемПрофи и Трунова Дарья, студентка 302 группы факультета ветеринарной медицины в номинации #ВетПрофи.

Поздравляем полуфиналистов и желаем победы в финале!