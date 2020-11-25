Омский ГАУ принял участие в мероприятии «Космический урок 2.0 Перезагрузка. Биология»

На мероприятии присутствовали Татьяна Васильевна Дернова, заместитель председателя правительства Омской области, министр образования, Оксана Викторовна Шумакова, ректор Омского ГАУ, д.э.н., профессор, Светлана Юриевна Комарова, проректор по образовательной деятельности Омского ГАУ, кандидат с.-х. наук.

Открывая мероприятие, Т.В.Дернова отметила: «Космические уроки помогают добиться главного - повышения мотивации к изучению предмета. Это пока редкая история для небольшого количества детей, очень хочется, чтобы участников было больше, это то, над чем предстоит еще работать. Я очень надеюсь, что с помощью космических уроков ребята выберут и свою будущую профессию».

25 ноября в прямом эфире с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели урок биологии по теме «Жизнь вне давления и тяготения». Они рассказали о том, какие трудности испытывает организм во время космического полёта. Во время прямого эфира было организовано подключение со школьниками из Омска, Иркутска, Королёва, Санкт-Петербурга и космонавты ответили на вопросы ребят. В свою очередь, ребята заранее провели эксперименты, сняли видео и результаты опытов обсудили с космонавтами. К примеру, омских школьников интересовало наличие микроорганизмов на борту станции.

Также на связи из студии Музея космонавтики в Москве были лётчик-космонавт Елена Владимировна Кондакова и заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания, заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Константинович Ильин.

Ректор Омского ГАУ О.В. Шумакова подчеркнула , что подобные уроки повышают интерес к предмету, позволяют узнавать больше, в том числе не только от ведущих преподавателей вуза, но и получать знания с помощью современных источников информации, таких как сегодняшнее включение с борта МКС.

С омскими участниками космического урока по биологии проводили цикл занятий о жизнедеятельности микроорганизмов и помогли подготовить опыт по основам выращивания колоний микроорганизмов в чашках Петри преподаватели Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина Валентина Ивановна Плешакова, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующая кафедрой ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней факультета ветеринарной медицины и Надежда Алексеевна Лещёва, кандидат ветеринарных наук, доцент.

Биология — это интересно! Особенно с борта Международной космической станции!

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