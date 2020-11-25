Школьники Азовского немецкого национального района познакомились с Омским ГАУ

По традиции встречу открыла Анна Осиповна Богатова, специалист по учебно-методической работе Центра довузовской подготовки и профессиональной ориентации. Она презентовала факультеты университета и Университетский колледж агробизнеса, направления подготовки, рассказала об изменениях в правилах приема на 2021 год, рассказала о возможностях, которые открывает университет перед своими студентами.

Валентина Ивановна Попова, доцент кафедры агрохимии и почвоведения и Ирина Александровна Троценко, доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов проинформировали подробно о направлениях подготовки факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, показали связь науки с образовательным процессом, отдельно остановились на международном обмене опытом и перспективах трудоустройства на ведущих предприятиях нашего региона и за его пределами. Они рассказали про внеучебную жизнь в университете, о возможностях получения различных видов стипендий.

Встреча прошла в дружеской обстановке. В конце встречи представители Омского ГАУ ответили на все интересующие вопросы школьников. Школьники были приглашены на День открытых дверей в дистанционном формате, который пройдет 26 ноября 2020 года.

Омский ГАУ выражает благодарность за теплый приём директору МБОУ «Пришибская СОШ» Борису Юрьевичу Бунину и директору МБОУ «Серебропольская СОШ» Светлане Валерьевне Бадулиной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!