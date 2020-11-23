Финал регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ - 2020»

В этом году финал регионального этапа АгроНТИ-2020 для участников из СФО был организован на базе ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.

С приветственным словом в online-формате к участникам конкурса обратились советник генерального директора Фонда содействия инноваций И.М. Бортник и ректор Новосибирского государственного аграрного университета Е.В. Рудой. Они пожелали ребятам успешно пройти конкурсные испытания и продолжить осваивать новые технологии для их дальнейшего внедрения в сельское хозяйство.

На площадку «АгроКоптеры» приехали пять финалистов из различных районов Омской области и Новосибирской области (г. Татарск), на которой показали свои возможности и знания в области программирования и управления беспилотными летательными аппаратами - агрокоптерами. Кураторы площадки В.Л. Быков и М.В. Новородская следили за регламентом соревнований и оказывали участникам необходимую поддержку.

Кузьмина С.П. и Фризен Ю.В. работали с финалистами на площадке «АгроМетео». Пять финалистов регионального этапа из районов Омской области и г. Татарска (Новосибирская область) успешно выполнили все задания финального этапа, которые включали получение и анализ метеоданных с метеостанций, одна из которых установлена в саду им. Кизюрина ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

На площадке «АгроКосмос» пять финалистов из Омской и Новосибирской области (г. Татарск) под руководством Шаяхметова М.Р. и Троценко И.А. в соответствии с регламентом конкурса выполнили обработку и анализ космических снимков.

Одной из самых зрелищных площадок конкурса, на которой прошел четырехчасовой заезд роботов, стала площадка «АгроРоботы». Каждый из четырех финалистов в течение часа, управляя агророботом, выполнял различные задания на полигоне под руководством Забудского А.И. и Воробьева Д.А. После окончания соревнований все ребята получили сертификаты участников финала АгроНТИ-2020. В течение этой недели будут подведены окончательные итоги финального регионального этапа соревнований и определены победители, которые примут участие во Всероссийском финале.

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