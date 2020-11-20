В Омском ГАУ прошла ежегодная социально-профилактичекая акция «Первокурсник»

первокурсники, вырвавшись из-под родительской опеки, стремятся попробовать алкоголь, сигареты, наркотики. Цель акции — проинформировать и предупредить ребят о возможных последствиях необдуманных поступков.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации большинство мероприятий акции прошли в онлайн-формате. Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области, Наркологического диспансера, Центра медицинской профилактики, Городского клинического перинатального центра подготовили для студентов презентации и видеоролики.

Кураторы академических групп провели кураторские часы на различные профилактические темы. В группах социальных сетей и мессенджерах студенты познакомились с видеоматериалами, после чего обсудили вопросы, касающиеся здорового образа жизни.

Заведующие студенческими общежитиями провели беседы со студентами о недопустимости употребления наркотических веществ, спиртных напитков и курения табака и других курительных смесей в общежитиях университета, на информационных стендах в общежитиях были размещены телефоны «горячих линий» и памятки, посвященные борьбе с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением и венерическими заболеваниями.

Студенты Университетского колледжа агробизнеса с помощью прямой трансляции на платформе Zoom пообщались с экспертами в области профилактики в сферах здоровья и правопорядка.

В Тарском филиале Омского ГАУ прошла открытая лекция «Первокурсник» на тему профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, оказания помощи в адаптации сельской молодежи к городской жизни.

Участие в акции приняли более 500 обучающихся Омского ГАУ.