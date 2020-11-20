Омский ГАУ продолжает сотрудничество с Университетским колледжем Хартпери (Англия)

Университетский центр Хартпери, который включает в себя одноименные университет и университетский колледж, является одним их ведущих высших учебных заведений Великобритании в области сельского хозяйства, животноводства, коневодства, конного спорта и ветеринарного базового образования, где ведется подготовка бакалавров, магистров и докторов наук. Вуз находится в одноименном гражданском округе графства Глостершир, на юго-западе Англии, в нем высоко развита база для практического применения полученных знаний и научных исследований, собственно является синтезом учебного заведения и производства.

Сотрудничество между Омским ГАУ и Университетским колледжем Хартпери началось два года назад в рамках Международной программы «Erasmus+» по академическому обмену преподавателями. В марте 2019 года два преподавателя Омского ГАУ (Н.Г. Казыдуб и Е.А. Зубарева) прошли двухнедельную стажировку в Университетском колледже Хартпери, а в июне 2019 года два преподавателя колледжа (П. Тэнди и Дж. Суонсон) посетили Омский ГАУ.

19 ноября состоялась онлайн-лекция для студентов направления «Агрономия» кафедры животноводства и агрономии Университетского колледжа Хартпери. Телемост организовал преподаватель-агроном Патрик Холл Тэнди, который в 2019 г. прошел трехнедельную стажировку в Омске. Представителями Омского ГАУ выступили профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, д-р с.-х. наук Нина Григорьевна Казыдуб и ст. преподаватель кафедры иностранных языков, переводчик лингвистического центра Якопо Винья-Тальянти.

Для студентов английского колледжа - это вторая лекция по вопросам селекции, посвященная теме «Селекция и семеноводство зернобобовых культур». Главные цели данного мероприятия – формирование определённых знаний и умений, а также популяризация ценности зернобобовых культур в рамках устойчивого производства продовольствия, направленного на обеспечение продовольственной безопасности и питания. В результате проведенной лекции студенты Университетского колледжа Хартпери получили базовые компетенции в части теоретических основ, ознакомились с ключевыми понятиями по селекции и семеноводству зернобобовых культур, в том числе с точки зрения устойчивого развития сельских территорий. К тому же, лекция стала моментом пропаганды и распространения информации о многочисленных преимуществах выращивания и потребления зернобобовых.

По завершении онлайн-лекции английские студенты активно приняли участие в дискуссии, задали вопросы и ответили на них. Также проведена викторина на знание селекционных вопросов по зернобобовым культурам.

В заключение участники обсудили и обозначили планы на дальнейшее развитие сотрудничества, приняли решение о проведении новых синхронных онлайн-лекций по органическому земледелию для студентов направления подготовки «Агрономия». Все участники мероприятия также отметили пользу, полученную в результате стажировок в вузах-партнерах, с надеждой, что по окончании текущей эпидемиологической ситуации снова будет возможность как для обучающихся, так и для преподавателей,принять участие в новых программах академической мобильности.

Казыдуб Н.Г., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Омского ГАУ