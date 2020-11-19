Студенты землеустроительного факультета Омского ГАУ встретились с генеральным директором АО «Омская геологоразведочная экспедиция»

Антипов А.В. - выдающийся выпускник Омского ГАУ, достигший немалых успехов в своей профессиональной деятельности, поделился своей историей карьерного роста, ознакомил с основными направлениями деятельности и спецификой работы предприятия. АО «Омская геологоразведочная экспедиция», обладая новейшими технологиями и высокопрофессиональными кадрами, остается единственным старейшим предприятием геологического профиля в Омской области, которое способно решать задачи по укреплению материально-сырьевой базы региона.

Во время встречи ребята узнали, какие требования предъявляются к молодым специалистам, на каких объектах в настоящее время работает коллектив, какие месторождения полезных ископаемых открыла экспедиция на территории области. В завершение мероприятия состоялся диалог между обучающимися и генеральным директором организации. Было задано много вопросов, касающихся разного вида работ на предприятии, сезонного характера работ, стабильности предприятия и требований при трудоустройстве.

Участники встречи поблагодарили гостя за интересную беседу, а Алексей Валерьевич пригласил выпускников уже в качестве соискателей в свою организацию после окончания университета.

Встреча организована ответственной за трудоустройство О.Н.Пущак и сотрудниками отдела ОСТиППКВ.