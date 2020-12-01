Скорые стали приезжать к омичам быстрее

Если месяц назад омичам приходилось в среднем ждать неотложку три часа, то сейчас — около часа и двадцати минут, сообщает региональный минздрав. В целом снизилось и количество вызовов скорой.

В минздраве Омской области рассказали о работе службы скорой медицинской помощи города в ноябре. За месяц уменьшилось среднее количество вызовов в сутки — с 1280 до 1023. Вместе с этим сократилось и время ожидания неотложки — с 178 минут месяц назад до 79 минут на сегодня.

При этом, как отмечают в ведомстве, к пациентам на места ДТП и в случаях острого коронарного синдрома скорые добираются в среднем за 12 минут.

Также немного увеличилось число бригад неотложной помощи. Сейчас их 84, а в ноябре было на шесть меньше.

Главврач службы скорой медицинской помощи Максим Стуканов подчеркнул, что ситуация значительно улучшилась благодаря изменениям в алгоритме госпитализации пациентов с коронавирусом:

- Обеспечено достаточное количество мест для госпитализации пациентов с CОVID-19 в стационарах города, создан и постоянно поддерживается резерв коек для пациентов с коронавирусом на утренние часы и выходные дни. Часть пациентов с тяжелым течением CОVID-19 госпитализируется, минуя МСКТ, в профильные стационары.

По данным на 1 декабря, в Омской области зафиксировано 22 807 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 058 человек, скончался 641 пациент.