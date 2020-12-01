Выбрал самую ненадежную дверь: омич выломал косяк, чтобы ограбить квартиру

Вора задержали и завели на него новое уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятный сюрприз ждал 24-летнюю жительницу одного из домов на улице 9 Линия после возвращения с работы. Она обнаружила, что дверь в квартиру сломана, а все ценности украдены.

Полицейские осмотрели квартиру, но никаких следов преступника не нашли. Гораздо больше результатов дала проверка ломбардов, где нашлись украденные украшения, а приемщик описала приходившего сдавать их мужчину.

В пресс-службе полиции рассказали, что задержали 36-летнего подозреваемого в садоводческом товариществе "Заря". Мужчина уже был судим за квартирные кражи и освободился в августе 2020. Он решил не изменять способу заработка и отправился на поиски подходящей квартиры в малосемейку. Выбрав самую хлипкую дверь, он выбил ее и вынес телевизор и золотые украшения. Примерный ущерб хозяйка оценила в 40 тысяч, уточнили в полиции.

Сейчас устанавливается место нахождения телевизора, а украшения готовят для передачи хозяйке. На мужчину завели уголовное дело, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.