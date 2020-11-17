Онлайн-экскурсия для обучающихся землеустроительного факультета в «Национальный земельный фонд»

Экскурсию провел генеральный директор компании Ярмошик Валерий Николаевич. В мероприятии приняли участие: Коцур Е.В., ответственная за трудоустройство выпускников на факультете, Щерба В.Н., и.о. зав. кафедрой кадастра и территориального планирования (на производстве) и Капитулина Н.А., специалист отдела содействия трудоустройству и поддержки профессиональной карьеры выпускников.

Валерий Николаевич непринужденно и увлекательно рассказал будущим выпускникам факультета об особенностях деятельности и перспективах дальнейшего развития предприятия, о проектах, которыми занимается организация. Также обучающиеся могли наглядно ознакомиться со структурой компании и пообщаться с нашими выпускниками, а их трудится на данном предприятии более тридцати. Для молодых соискателей, которые хотят заниматься землеустроительными, кадастровыми и геодезическими работами, Валерий Николаевич перечислил определенные требования. Подчеркнув, что берет на работу инициативных, самостоятельных, перспективных, активных, готовых самостоятельно решать поставленные задачи.

В рамках активного диалога обучающиеся получили ответы на интересующие вопросы относительно тонкостей карьерного роста, возможности прохождения преддипломной практики, стажировки, вакансий компании и уровня заработной платы. В частности, одна из наших выпускниц, устроившись в данную компанию, сразу взялась за большой и серьезный проект, поэтому заработная плата у нее на порядок выше.

Данное мероприятие позволило обучающимся по-новому оценить выбранную профессию и понять важность изучения отдельных дисциплин по направлению Землеустройство и кадастры для формирования целостного представления о будущей профессии.

Встреча организована ответственной за трудоустройство Коцур Е.В. и сотрудниками отдела ОСТиППКВ.