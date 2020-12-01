Вызовов стало меньше, а время ожидания сократилось: омский минздрав подвел итоги работы скорых в ноябре

Омские скорые стали доезжать до пациентов быстрее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный минздрав подвел итоги работы скорой помощи за последний месяц. В начале ноября в отставку отправили министра здравоохранения Ирину Солдатову. Такое решение принял глава региона после скандала со скорыми. Позже кресло министра занял Александр Мураховский, бывший главврач ГБ-1. Такие перемены не моги не сказаться на работе системы и вот какие итоги подвели в министерстве.

По данным пресс-службы ведомства, количество вызовов скорой помощи немного снизилось. В октябре в сутки в скорую поступало в среднем 1280 вызовов, а в ноябре это количество сократилось до 1023. Уменьшилось также и время ожидания врачей. В прошлом месяце оно составляло 178 минут (практически 3 часа), а в ноябре показатель значительно улучшился, всего 79 минут (чуть больше часа). В экстренных случаях, к пациентам, пострадавшим в авариях, или страдающим от острого коронарного синдрома бригады доезжают в среднем за 12 минут, отметили в минздраве. Выросло число бригад скорой. В октябре работали 84, а в ноябре уже 90.

- Обеспечено достаточное количество мест для госпитализации пациентов с CОVID-19 в стационарах города, создан и постоянно поддерживается резерв коек для пациентов с коронавирусом на утренние часы и выходные дни. Часть пациентов с тяжелым течением CОVID-19 госпитализируется, минуя МСКТ, в профильные стационары, - отметил изменения в работе главный врач службы скорой медицинской помощи Максим Стуканов.