Первый опыт обучения в китайском университете

«К сожалению, из-за пандемии COVID-19 мое обучение в Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства (NWAFU) проходит в дистанционном формате. Из-за особенностей программы обучения (1+2) перед получением основного образования мне предоставляется один год для знакомства с культурой Китая и изучения китайского языка, чем я в данный момент и занимаюсь.

Обучение происходит на платформе китайских приложений, таких как WeChat и DingTalk. Приложения очень просты в использовании и предоставляют широкий спектр возможностей. В настоящий момент у меня всего одна пара по изучению китайского языка, она начинается в 9:50 по пекинскому времени (7:50 по Омску) и длится два с половиной часа. Чтобы мы не уставали, через каждые 45 минут проводится перерыв (10 минут). Иногда в перерывах или перед занятием мы выполняем некоторые упражнения по методике цигун, включающей в себя комплекс дыхательных упражнений. Наш преподаватель говорит, что это помогает увеличить производительность работы, но пока я не замечаю каких-либо результатов, возможно, через пару месяцев что-то изменится.

Китайскому языку нас обучает высококвалифицированный носитель языка, имеющий степень Ph. D. по филологии, Ms. Ge Li Qin. Она ежедневно отправляет нам видео о Китае, знакомит нас с традициями, культурой Поднебесной, что очень мотивирует в обучении.

Китайский язык очень красивый и является одним из старейших существующих языков мира. Мне очень трудно выразить, насколько прекрасен в звучании данный язык. Особую сложность при изучении вызывают китайские иероглифы, которые мне, как человеку, никогда ранее не встречавшемуся с ними, очень трудно запоминать и тем более писать. Но по прошествии месяца обучения я уже знаю базовые структуры китайского языка, могу немного рассказать о себе и т.д.

Одним из интересных фактов является то, что всем иностранным студентам дают китайские имена, например, моё Tau Chen. На основе каких критериев формируется имя, я до сих пор не понял, но обязательно узнаю.

В принципе, дистанционное обучение схоже с нашим, у меня тоже есть домашние задания, я тоже посещаю лекции, но отличительной особенностью китайского дистанционного обучения является запись всех занятий. Это очень полезная функция, которая позволяет при необходимости скачать и просмотреть заново требуемый материал.

Пользуясь моментом, хочется напомнить, что у студентов Омского ГАУ имеется большое количество возможностей, чтобы продолжить обучение в иностранном вузе, необходимо только обратиться в международный отдел нашего университета. Также хочется поблагодарить коллектив международного отдела Омского ГАУ за предоставленную возможность выйти на международный уровень».

Консультации по поводу участия в международных программах можно получить по адресу: Институтская площадь 1, каб. 403, 429. Наш телефон: 65-10-72, email: omgau.int@mail.ru Отдел международных связей напоминает, что актуальная информация о международных программах для студентов и преподавателей публикуется в группе ВК.