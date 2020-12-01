Омичка заступилась за подругу и поплатилась жизнью

Подозреваемого задержали меньше чем через сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения медиками скоро трупа женщины в ее собственном доме.

Инцидент произошел в районном последние Красный Яр 30 ноября. Как предполагают следователи, конфликт разгорелся между 45-летним мужчиной, проживавшим с доме 41-летней местной жительницы с 28 ноября. Во время вечернего застолья, куда была приглашена и приятельница хозяйки дома, мужчина стал приставать к ней с непристойными предложениями. Хозяйка заступилась за гостью, из-за чего и получила удар ножом в живот. После этого мужчина уехал в город на такси.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчину задержали на следующее утро. Он был неоднократно судим в прошлом, в том числе и за убийство. Сейчас продолжаются следственные действия, а следователи намерены просить у суда заключения подозреваемого под стражу.