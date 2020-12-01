В Омской области на квартиры для детей-сирот в 2021 году выделят полмиллиарда

За текущие 12 месяцев власти предоставили выпускникам детских домов уже 124 квартиры. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

478,6 миллиона рублей направят на покупку квартир детям-сиротам в омском правительстве в 2021 году. Это на 18% больше, чем в этом году. За текущие 12 месяцев власти предоставили выпускникам детских домов уже 124 квартиры. Кроме того, объявлены ещё 25 аукционов по закупке квартир для сирот. Совсем скоро будут объявлены аукционы на закупку еще 29 квартир в Омске.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, сейчас идет рассмотрение заявок, поступивших по ранее объявленным аукционам на покупку 23 квартир. Ведётся процесс заключения госконтрактов на 22 квартиры в Омске, 8 – в Саргатском, 6 – Марьяновском, 4 – в Любинском районах.

Все жилые помещения приобретаются с чистовой отделкой под ключ, готовые к проживанию. На новое жилье госконтрактом установлены гарантии качества на пятилетний срок. Обеспечение жилыми помещениями бывших воспитанников детских домов в регионе осуществляется в рамках «майских указов» Президента России.