За сутки коронавирус выявили у 244 омичей

В Омской области продолжает расти количество заражений коронавирусом, но многие остаются лечиться дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав опубликовал последние данные по коронавирусу в Омской области за прошедшие сутки. В регионе выявили 244 новых сулчаев заболевания. Госпитализация понадобилась только 56 пациентам, 188 остались на амбулаторном лечении. Всего с начала пандемии в Омской области заболели уже 22 807 человек.

Справиться с ковидом за минувшие сутки удалось 142 пациентам, всего таких в Омской области с весны насчитали 15 058 человек.

Продолжает коронавирус и уносить жизни омичей. Сегодня зафиксировали 9 смертей. В списке погибших от ковида теперь 641 фамилия.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 185, Омский район – 13, Таврический район – 4, Азовский, Большереченский, Москаленский, Одесский, Седельниковский, Черлакский, Шербакульский районы – 3, Калачинский, Кормиловский, Муромцевский, Называевский, Павлоградский, Полтавский, Саргатский, Усть-Ишимский районы – 2, Знаменский, Колосовский, Крутинский, Любинский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Постепенно возрастает процент свободных коек в стационарах. На сегодняшний день он составил 19,1% от общего коечного фонда.