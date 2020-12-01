Многодетные семьи поблагодарили мэра Омска за решение вопроса по обеспечению их земельных участков водопроводом

В домах омичей теперь будет качественная вода. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр провела выездной совещание на улице Молодова. Здесь в Ленинском районе омские многодетные семьи получили участки для строительства жилья. Сейчас к ним подводят водопроводные сети. В сентябре коммуникации уже провели к 39 участкам по улице Лобова и к 25 участкам по улице Молодова. Сейчас готовятся подключать третью очередь. Работа завершена на 95%. Все закончить подрядчик ООО «Нараяна» планирует до конца года. Осталось провести монтаж внутри колодцев, установить пожарные гидранты, снабдить колодцы люками и провести рекультивацию. Многодетные семьи на встрече с Оксаной Фадиной уже поблагодарили власти за то, что удалось сдвинуть с места вопрос обеспечения домов инфраструктурой.

- Мы хотим в первую очередь поблагодарить вас, видим, что работа ведется, - сказала мэру председатель Совета по делам многодетных семей Аигула Буртебаева. — Благодарим вас, что не оставляете без внимания многодетные семьи. В последние годы видно, как изменился подход к многодетным. Идет активное строительство. При этом во многих регионах даже не разработаны дорожные карты, а у нас она есть и работы по ней действительно ведутся».

Мэр в ходе совещания отметила, что эта работа будет продолжена. Администрация утвердила дорожную карту до 1 ноября 2023 года.

- Будут построены системы водоснабжения кварталов земельных участков в районе улицы Лобова (2-я очередь) и в районе проспекта Сибирский, 20/2. С мая по сентябрь 2023 года запланирована реализация первого этапа работ по строительству системы водоснабжения кварталов земельных участков в районе улицы Маргелова и федеральной трассы М51, а с мая по сентябрь 2024 года — второй этап, - сказала Оксана Фадина.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в ходе объезда глава города указала на мелкие недочеты, допущенные при строительстве водопровода. Она дала поручение профильному департамента проработать вопрос с подрядчиком и исправить ситуацию.

Напомним, что вопросы, связанные с развитием территорий, предоставляемых под строительство домов многодетным семьям, находятся на постоянном контроле у мэра Омска Оксаны Фадиной.