Омичка украла у собственной матери 200 тысяч рублей

Пенсионерка сама заявила в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Местная жительница Муромцевского района Омской области заявила в полицию на свою дочь, обвинив ее в краже крупной суммы денег.

В ходе проверки полицейские выяснили, что 79-летняя заявительница живет отдельно, а накопления хранит в кошельке под шкафом. Ее 44-летняя дочь злоупотребляет спиртным, а к матери заглядывает, чтобы убраться и помочь по хозяйству. Поэтому она хорошо знала, где хранятся деньги. Дочь воровала деньги частями по 75, 80 и 40 тысяч соответственно. За два месяца она вынесла из дома матери 195 тысяч рублей.

Как призналась женщина, деньги она тратила на выпивку, одежду и продукты. Теперь на нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в пресс-службе УМВД.