Омичей предупредили об опасной изморози

Изморозь может повредить провода электропередач в Омске. Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувших выходных в южных районах Омской области и в городе фиксировали такое природное явление, как изморозь. Омские синоптики предупредили, что оно может оказаться опасным, прежде всего для линий электропередач.

- Для образования изморози на территории Омской области сложились благоприятные погодные условия - высокая влажность, низкая температура воздуха, слабый ветер. Различают два вида изморози - зернистую и кристаллическую. С одной стороны, это красивое природное явление, которое радует нас зимой, создает настроение, с другой - большие отложения ледяных кристаллов могут быть опасны, в том числе, для линий электропередачи. Однако опасным явлением изморозь является, когда размер диаметра отложения зернистой изморози составляет 35 мм, а кристаллической - 50 мм, - рассказала глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Пока самый большой диаметр изморози 23мм фиксировали в Ясной Поляне, но погодное явление продержится в регионе еще несколько дней. Поэтому ситуация может обострится. Омичам жа на ближайшие дни обещают холодную погоду с минимальной температурой до -26 градусов, без осадков.