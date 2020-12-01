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В Новогодние праздники в Омске усилят контроль за соблюдением масочного режима

Во время длительных выходных будут активно проверять торговые центры
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Меры контроля усилят на праздниках.

Меры контроля усилят на праздниках.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего месяц остался до начала новогодних каникул в Омске. В это время власти города планируют активнее проводить рейды по соблюдению масочного режима на территории торговых центров и развлекательных заведений. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции замначальника организационно-правового отдела департамента общественной безопасности омской мэрии Андрей Звонов.

- В новогодние праздники проверки продолжатся. Конечно, 1 января мы в ТК мало кого увидим. Но за 10 дней праздников наверняка народу будет много. Мы будем продолжать проверки ежедневно, чтобы не расслабляться самим, не расслаблять бизнес и граждан, - отметил Андрей Звонов.

За прошедшую неделю в омских торговых центрах выявили 27 граждан, нарушавших масочный режим. Все еще фиксируют и мелкие нарушения в торговых точках, но в целом омичи начинают более ответственно относиться к соблюдениям ограничений.