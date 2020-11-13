Волонтеры Омского ГАУ приняли участие в Днях единых действий «Про отходы»

Благодаря мероприятию, студенты смогли расширить свой кругозор в области обращения с отходами и лучше узнать, как обстоят дела с отходами на территории Омской области.

Участники мероприятия поделились своим видением проблемы образования отходов и обсудили, какие ресурсы можно привлечь для решения этой проблемы. Также были предложены варианты решения существенных экологических проблем в Омской области и что для этого могут сделать волонтёры-экологи. Помимо этого, на онлайн-встрече была представлена презентация общественной организации волонтеров-экологов “Делай!”

В завершение мероприятия участникам было предложено пройти викторину на тему образования отходов и проблем, связанных с их накоплением. Например, участникам необходимо было ответить на вопрос, сколько бытовых отходов в среднем приходится на одного жителя России и какие отходы можно вторично использовать. Итоги викторины будут подведены в сообществе волонтерского центра «Глобус» Омского ГАУ Вконтакте.

Подобные мероприятия заставляют в очередной раз задуматься о проблеме переработки отходов. Хотели бы призвать всех осознаней подходить к обращению с отходами, ведь не зря же говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!».

Организатором Дней единых действий «Про отходы» выступает общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» при поддержке ассоциации волонтерских центров и ассоциации «зеленых» вузов России. Дни единых действий «Про отходы» реализуются в рамках проекта ассоциации «зелёных» вузов России, победителя конкурса «Доброволец России-2019» в номинации «Организатор добровольчества».