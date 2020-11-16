Стартовала третья волна Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

Проект реализуется в форме Всероссийского конкурса студенческих работ как новый формат дистанционного практикоориентированного образования. В рамках конкурса оцениваются курсовые, выпускные квалификационные и иные работы, самостоятельно выполненные студентами вузов по кейсам( заданиям) партнеров конкурса с целью поддержки профессионального развития активной целеустремленной молодежи.

Любой обучающийся до 30 ноября сможет дистанционно выбрать на платформе профстажировки.рф один из кейсов и посвятить его решению тему своей студенческой работы. При этом имеется возможность отправить заявку одновременно на 3 кейса разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят на практику и стажировку, в том числе в дистанционном формате. Научные руководители студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами.

На цифровой платформе профстажировки.рф размещено более 4500 практических кейсов (заданий) , осуществляется системное взаимодействие 1200 ведущих партнеров-работодателей и 110 тысяч студентов из более чем 2000 высших и средних учебных заведений из всех регионов страны. В результате совместной работы работодатели одобрили 2533 студенческих проекта, 1142 студента из 70 регионов страны получили реальные приглашения на практики/стажировки в 287 компаниях и организациях РФ.

Напомним, что обучающиеся Омского ГАУ успешно поучаствовали в этом проекте в первую и вторую волну. Так, победителем первой волны стал Сергей Колесниченко, магистрант второго года обучения ФАПЭПиВ. Он был приглашен на стажировку (практику) в правительство Ульяновской области. Победительницей второй волны стала Елена Ручко, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины, она проходит стажировку в агропромышленном холдинге «Мираторг».