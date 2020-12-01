В Большереченском зоопарке под Омском умерла единственная белая медведица Гуля

На 32-ом году жизни скончалась белая медведица Гуля. Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

Печальные новости пришли из единственного сельского зоопарка. В Большеречье стало на одного редкого животного меньше. Сегодня скончалась любимица многих посетителей белая медведица Гуля.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Гуля до последних дней жизни чувствовала себя относительно хорошо. В Большеречье она провела 25 счастливых лет и успела стать любимицей и гордостью работников зоопарка.

В Омск она попала в 1995 году из Ленинградского зоопарка. Жила в отдельном вольере и была единственным белым медведем в Большеречье. Многие омичи приезжали специально, чтобы полюбоваться северной красавицей. Она прожила действительно долгую жизнь, в неволе эти животные в среднем доживают до 25-30 лет, Гуля прожила 32 года.