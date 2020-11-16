КВН «Отдыхаем с математикой»

Организатором и вдохновителем этого мероприятия стала Ирина Владимировна Бабичева, кандидат педагогических наук, доцент очного отделения СИБИТ.

Омский ГАУ представляла команда «Аграматика», в состав которой вошли обучающиеся факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации и факультета ветеринарной медицины: Роберт Молодых (капитан команды), Дмитрий Обертюк, Виктория Курганова, Юлия Чугунова, Людмила Березовская, Мадина Чулембаева под руководством старшего преподавателя кафедры математических и естественно-научных дисциплин факультета технического сервиса в АПК Ольги Вирославовны Корчинской.

Во время увлекательных конкурсов ребята показали не только свои знания в области математики, исторических фактов из математики, но свои таланты и мастерство в остроумии и находчивости. Смогли ли бы Вы показать команде жестами, как выглядит график функции у=а, так чтобы команда смогла понять и назвать её? А вот наша команда успешно справилась с этой и другими задачами!

Хочется выразить благодарность за поддержку команде болельщиков: Наталье Гергерт , Наталье Шмидт, Надежде Дюжиковой, Анне Рычковой , Кириллу Варину. Они не просто были наблюдателями, но также активными участниками конкурса болельщиков.

Состав жюри был представлен преподавателями и обучающимися двух вузов. От Омского ГАУ членами жюри были: обучающаяся 1 курса Амина Айтасыкова и ответственный по воспитательной работе на факультете зоотехнии, товароведения и стандартизации Надежда Владимировна Маркина. Хочется сказать отдельное огромное спасибо Сергею Михалькову – тренеру команды, вдохновителю и режиссеру.

Математика – это занимательно, интересно, увлекательно!