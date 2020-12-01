В Омске на Левобережье появится новая остановка

Остановку обустроили по многочисленным просьбам местных жителей.

В Омске совсем скоро начнет по-новому ходить общественный транспорт на Левом берегу. Это произойдет из-за появления новой остановки на улице Авиагородок вблизи домов №3 и 4.

- Остановка обустроена на основании обращений жителей улицы Авиагородок, которым теперь станет значительно удобнее пользоваться общественным транспортом, - рассказал заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Через новую остановку будет ходить три маршрута, а менно автобус №17 и маршрутки №225 и 305. Последняя будет останавливаться на Авиагородке только при движении в направлении улицы Авиационной, а автобус и 225 будут останавливаться в обоих направлениях. В мэрии отметили, что остановочный пункт заработает с 4 декабря.