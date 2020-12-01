Под омском женщина на минивэне погибла в столкновении с поездом

По предварительным данным, женщина выехала на пути на запрещающий сигнал светофора. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Трагедия произошла сегодня ранним утром в Таврическом районе Омской области. В полицию поступило сообщение о ДТП от местных жителей около 7:00.

В пресс-службе полиции рассказали, что 60-летняя женщина на автомобиле марки "Тойота" двигалась по автодороге Таврическое - поселок Новоуральский в направлении деревни Черноглазовка. Она выехала на железнодорожный переезд прямо перед составом. На тот момент горел запрещающий движение сигнал светофора. От удара о поезд машину сильно помяло и выбросило в кювет. К сожалению, женщина скончалась на месте.

Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.