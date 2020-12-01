Стало известно, какие заведения чаще всего нарушают запрет на работу ночью в Омске

В Омске продолжает действовать запрет на работу кафе после полуночи. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжают следить за выполнением коронавирусных ограничений по работе предприятий общепита в ночное время. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков.

Представитель ведомства отметил, что за прошедшую неделю в Омске нашли 10 заведений, которые нарушали введенный в городе запрет. Некоторые заведения попадались уже второй раз.

- На этой неделе опять 10 нарушителей за работу после полуночи. В основном это кальянные, которые притягивают определенную категорию молодежи. Они привыкли работать в это время и не хотят перестраиваться. Есть даже товарищи, которые умудрились попасться по второму разу, - отметил Юрий Чистяков.

За нарушения ограничений заведениям может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Но точную сумму выплат назначит суд, после рассмотрения дел.