В Омске суд запретил строительство торгового центра в парке из-за нарушений

В Омске суд запретил строительство еще одного ТЦ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске Арбитражный суд запретил строить торговый центр, который уже возвели на углу улиц Масленикова и Богдана Хпельницкого на территории парка имени 30 летия ВЛКСМ. Здание уже практически готово, строители облицевали фасад и сделали парковку, но опка оно не функционирует. Весной в документах объекта заметили изменения. Эскизы стали выглядеть иначе, и госстройнадзор провел проверку по этому факту. После ее окончания в проекте обнаружили нарушения, которые подрядчика попросили исправить, но он обратился в суд.

Арбитражный суд в ходе рассмотрения иска установил, что в ходе строительства проект слишком сильно изменился и быть измененной версией предыдущего не может. Также при строительстве допущено множество нарушений, о чем сообщает "Город 55".

Доказать свою правоту в суде подрядчику не удалось. Теперь придется устранять все нарушения и получать в администрации новое разрешение на новый проект.