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Общество

Прокуратура проверит крупную закупку машин правительством Омской области

Сейчас в ведомстве анализируют представленную документацию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Правительство собиралось закупить 19 новых машин.

Правительство собиралось закупить 19 новых машин.

Ранее стало известно, что правительство Омской области собирается закупить два десятка автомобилей и потратить на это более 36 миллионов. Все эти машины в основном относятся к седанам представительского класса и являются иномарками. В правительстве заверили, что эта покупка согласована с надзорными органами.

Сейчас проверкой этого факта заинтересовалась прокуратура Омской области. В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас идет проверка аукционной документации, заключенных госконтрактов. По итогам проверки будет дана оценка законности расходования бюджетных средств на покупку автомобилей.