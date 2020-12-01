Прокуратура проверит крупную закупку машин правительством Омской области

Правительство собиралось закупить 19 новых машин.

Ранее стало известно, что правительство Омской области собирается закупить два десятка автомобилей и потратить на это более 36 миллионов. Все эти машины в основном относятся к седанам представительского класса и являются иномарками. В правительстве заверили, что эта покупка согласована с надзорными органами.

Сейчас проверкой этого факта заинтересовалась прокуратура Омской области. В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас идет проверка аукционной документации, заключенных госконтрактов. По итогам проверки будет дана оценка законности расходования бюджетных средств на покупку автомобилей.