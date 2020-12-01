Стали известны причины возгорания пассажирского автобуса в Омске

Во время пожара в автобусе не было пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в соцсетях появилось видео горящего автобуса. На фоне темного неба хорошо было видно, как огонь охватил бок автобуса. Это произошло с машиной, выполнявшей рейс по маршруту №1 (от Бархатовой до ОНПЗ), около 20:00. Специалистам МЧС удалось потушить возгорание к 20:22.

О причинах случившегося рассказал директор ПАТП № 8 Виталий Маслик. Именно этому предприятию принадлежал автобус.

- Сейчас разбираются в причинах. Предварительно что-то с проводкой, жгут выгорел. В принципе, восстанавливаем, жгут заменяем - и вперед. Автобус не сильно пострадал, скорее всего, снова будет работать на маршрутах, - предположил Виталий Маслик в комментарии НГС55. - Есть определенный резерв машин, поэтому вышел другой автобус, работает по "единичке" - там два графика всего, поэтому проблем нет, пассажиры этого не почувствовали.