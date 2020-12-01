Пострадал ребенок: под Омском произошла серьезная авария

Все пассажиры иномарки попали в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне вечером недалеко от Омска произошло серьезное ДТП. Сообщение в полицию поступило примерно в 18:10.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что 19-летний водитель "Ниссана" в районе 2 километра на дороге Омск - поселок Береговой не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем. На скользкой дороге избежать столкновения не удалось и иномарка врезалась в "ГАЗ-3307".

Водитель грузовика не пострадал, также как и его машина. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В результате аварии водитель иномарки, а также его пассажирка, личность которой устанавливают, и 4-летний ребенок, находившийся на тот момент в салоне, доставлены в больницу. 62-летний водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводится проверка с целью установления всех причин произошедшего.