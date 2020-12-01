Минздрав: в стационарах омских больниц нет нехватки лекарств для пациентов

Все пациенты в стационарах получают медикаменты вовремя. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Несмотря на то, что омичи еще иногда жалуются на то, что в аптеках трудно найти лекарства, в стационарах омских больниц таких проблем нет. Все пациенты обеспечены необходимыми препаратами, рассказали в минздраве.

- Мы регулярно получаем медикаменты. Перебоев с поставками нет. Плюс у нас есть своё производство, наши фармацевты изготавливают целый ряд лекарственных форм ежедневно, - отметила заведующая аптекой Больницы скорой медицинской помощи № 1 Татьяна Машевская.

В условиях стационара омичи получают медикаменты бесплатно по полису ОМС. Медики могут назначать препараты, которые входят в список жизненно необходимых и и входят в стационарный стандарт по заболеванию пациента. Если препарат придется заменить из-за индивидуальной переносимости или других факторов, это тоже ничего не будет стоить для больного.

Как отмечают в минздраве, сейчас повысился спрос на противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и антибиотики. Их расход с начала года вырос из-за наплыва пациентов.