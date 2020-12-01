Стало известно об изменении в расписании омских электричек

Омичи должны быть внимательны после нового графика движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О новом расписании движения омских электричек стало известно накануне. Изменения вступят в силу с 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании «Омск-пригород».

- Электричка № 6562 Любинская – Московка будет отправляться со станции Любинская на 2 минуты раньше - в 5:55 часов;

- электропоезд № 6570 Называевская – Омск поедет со станции Называевская на 1 минуту раньше обычного - в 5:59;

- электричка № 6563 Омск – Называевская из города стартует на 2 минуты раньше - в 7:30;

- электропоезд № 6555 Московка – Называевская с 13 декабря начнет ходить на 1 минуту раньше обычного расписания.

- электричка № 6661 Калачинская – Омск будет отправляться в сторону города на целых 9 минут раньше обычного - в 6:00;

- дневной электропоезд № 6665 Калачинская – Омск будет отправляться из Калачинска на 4 минуты раньше графика - в 14:00;

Более подробную информацию о новом расписании электричек с 13 декабря можно узнать на сайте «Омск-пригород» или по телефону 8-800-234-31-52.