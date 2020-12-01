Под Омском из-за чумы забили 330 свиней. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Омской области новая напасть. В одном из районов вспышка африканской чумы свиней. Власти и надзорные органы оперативно пытаются ликвидировать очаг заболевания. Вирус обнаружили у одного из животных в селе Березянка Омской района. Там сейчас введен карантин.

Как рассказали в пресс-службе омского Россельхознадзора, из-за вспышки чумы уничтожили уже 330 свиней в трех населенных пунктах. В границах хозяйства, где была обнаружена больная свинья, запретили перемещать и перегруппировывать животных, отправлять животных на убой и продавать их мясо. К выезду транспорта тоже особые требования - машины выпускают из деревень лишь в экстренных случаях.

Продолжается ликвидация вспышки африканской чумы. Последний раз ее регистрировали в Омской области три года назад.