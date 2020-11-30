В Омске назойливых коллекторов оштрафовали на 100 тысяч

Омич, не плативший по долгам, оказался еще и в плюсе. Фото: "КП" Архив

В Омске оштрафовали очередных чересчур назойливых коллекторов. По закону, они могут звонить должникам не чаще двух раз в неделю.

Представители «Национальной службы взыскания нарушили это правило. Их «клиент» огорчился происходящим и подал на агентство в суд. Там встали на сторону истца и обязали коллекторов выплатить ему компенсацию.

– В результате рассмотрения дела об административном правонарушении Арбитражный суд Омской области признал ООО «Национальная служба взыскания» виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – После безуспешных попыток компании обжаловать решение в вышестоящих судебных инстанциях штраф уплачен в полном объеме.