Омичка поссорилась с любимым и ударила его ножом в сердце

В Омске полиция задержала девушку, чуть не убившую своего парня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратились медики с сообщением о поступившем к ним пациенте. Скорая привезла 33-летнего омича с колотой раной, задевшей сердце и легкое.

Как выяснили полицейские, мужчина распивал спиртное в компании своего друга. Когда застолье было в самом разгаре, к ним присоединилась 24-летняя девушка пострадавшего. Между влюбленными разгорелась ссора, причины которой еще предстоит выяснить, после чего омичка ударила мужчину ножом в грудь. Она сама вызвала скорую, передала мужчину медикам, а сама отправилась домой. Там ее и задержали оперативники.

Ранее девушка уже привлекалась к ответственности за кражу и угон. Теперь на нее завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.