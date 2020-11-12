Резиденты бизнес-инкубатора отобраны в финал конкурса «УМНИК–2020»

На конкурс было заявлено 10 участников из трех вузов: Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Омский государственный технический университет. Организацию мероприятия обеспечил студенческий актив бизнес-инкубатора. Авторитетное жюри из шести экспертов во главе с доктором ветеринарных наук Т.В. Бойко было представлено тремя докторами и тремя кандидатами наук. Председатель жюри – доктор ветеринарных наук Т.В. Бойко.

По итогам выступлений конкурсантов члены жюри рекомендовали к участию в финальном конкурсном отборе следующие проекты резидентов бизнес-инкубатора Омского ГАУ:

1. Кох Регина – «Разработка биологически обогащенного экопродукта персонализированного назначения»;

2. Мещеряков Савелий – «Разработка технологии «умное поле»(«smart field») с использованием современных геоинформационных технологий»;

3. Чернов Роман – «Создание исходного материала чиа (Salvia hispanica L.), разработка биотехнологических приемов с целью интродуцирования культуры»;

4. Жарикова Екатерина – «Разработка и исследование симбиотика на основе продуктов метаболизма эффективных микроорганизмов и полисахаридов для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта у животных».

Также 2 ноября по итогам полуфинала конкурса УМНИК-2020 по направлению Н1 «Цифровые технологии» к участию в финальном конкурсном отборе рекомендован проект резидента бизнес-инкубатора Асета Мадиева «Разработка аппаратно-программного комплекса для определения геометрических параметров автомобильных дорог и оперативного мониторинга состояния дорожного полотна».

Своими впечатлениями поделилась резидент бизнес-инкубатора Регина Кох: «Спасибо организаторам мероприятия за то, что они смогли пригласить такое сильное жюри. Участие в УМНИКе позволяет не только проработать научную составляющую проекта, но и определить перспективы коммерциализации инновационной идеи. Мы рады, что победили в полуфинале, теперь нужно достойно представить свой проект в финальной части конкурса».

Поздравляем конкурсантов, ждем результатов заочной экспертизы и желаем удачи на финале!