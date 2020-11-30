В Омске умер еще один врач из «ковидной» больницы

Не стало врача Горбольницы № 1 имени Кабанова, куда привозят основной поток омичей с коронавирусом. Фото: 2gis

Омская медицина понесла еще одну тяжелую утрату. Сегодня стало известно о смерти нейрохирурга Городской больницы № 1 им. А.Н. Кабанова Сергея Матвеева.

В областном минздраве рассказывают, что практически до последних дней жизни Сергей Александрович отдавался работе в ГБ № 1 без остатка. Коллеги говорят о нем, как об отзывчивом, порядочном человеке, профессионале, который владел всеми видами нейрохирургических операций и не боялся браться даже за самые тяжелые случаи.

– Это был очень хороший человек, врач с большой буквы, говорит главврач ГБ-1 имени Кабанова Анатолий Малюк. – Коллективу будет очень не хватать такого коллеги и специалиста. В это, и без того сложное время, мы несем просто тяжелейшие потери для всего здравоохранения.

Сергею Александровичу было всего 57 лет.