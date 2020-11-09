В новой городской «Точке кипения» представители Омского ГАУ поделились опытом аграрного университета

Фотография: РИА "Омск-Информ"

По сути, это современная площадка для проведения разнообразных мероприятий (на бесплатной основе, не политического и религиозного характера), обсуждения новых идей, а также место встреч с экспертами в различных областях.

С открытием «Точки кипения» у талантливых омичей появится возможность развивать сквозные технологии (искусственный интеллект и квантовые коммуникации), рынки национально-технологической инициативы (Health Net («умное здоровье»), Food Net («умная еда») и Tech Net («умные технологии»).

Фотография: РИА "Омск-Информ"

Торжественное открытие проходило в онлайн-формате из-за эпидемической ситуации в регионе. Участвовавший в нем вице-губернатор Дмитрий Ушаков от имени главы региона Александра Буркова поздравил организаторов «Точки кипения» с открытием и признался, что по-доброму завидует молодежи и готов сам максимально вовлекаться в процесс: «Тяжело представить, что до недавнего времени не было такого уникального пространства, которое позволит развиваться, общаться, получать опыт от экспертов, высококвалифицированных специалистов и коучей, – отметил Ушаков. – Сегодня мы создаем возможность для того, чтобы молодежь могла стать первоклассными и конкурентоспособными специалистами в новых профессиях, новых науках, в цифровизации, ИТ-технологиях. Идеи, которые здесь будут рождены, станут платформой для развития как Омской области, так и России в целом. За эту возможность хотел бы сказать спасибо Агентству стратегических инициатив и команде омских предпринимателей, которые поддерживают проект. Открытие «Точки кипения» является знаковым событием для всех нас. Я готов поддерживать проект, максимально вовлекаясь в процесс «кипения». Программа открытия состояла, помимо торжественной части, из трех треков: «Образование и кадры», «Предпринимательство» и «Городская среда» при активном участии вузов, школ, представителей дополнительного образования, предпринимателей, властей и городских активистов.

Фотография: РИА "Омск-Информ"

Омский ГАУ принял активное участие в дискуссии на тему «Образование 4.0: как омским вузам быть в тренде?». Мозжерина Татьяна Геннадьевна, начальник службы управления делами ректората и организационным развитием и Нардин Дмитрий Сергеевич, начальник научного управления поделились с коллегами из ОмГУ, СибАДИ, ОмГПУ, УНТИ 20.35 и других вузов опытом университета по переходу к новой парадигме образования, предусматривающей решение четырех стратегических задач: 1) запуск проектирования новых образовательных технологий и программ на опережение требований рынка; 2) организация проектной и экспериментальной работы при работе с экосистемой вуза; 3) создание сетей, различных форм и механизмов сетевого взаимодействия по ключевым направлениям развития содержания образования; 4) обновление технологий и приемов повышения квалификации как внутрикорпоративных сегментов, так и для заинтересованных представителей экосистемы Омского ГАУ.

Особый интерес коллег вызвал опыт университета по организации корпоративного обучения и проектного обучения студентов в формате интенсивов; открытие цифрового ситуационного центра, на базе которого реализуются проекты в области агроскаутинга, опыт по работе с большими данными и искусственным интеллектом.

Фотография: РИА "Омск-Информ"

Убедительным ответом на вопрос относительно готовности школьников к новому формату образования и новым технологиям был пример проведения на базе Омского ГАУ Всероссийского конкурса «АгроНТИ» с участием ребят из сельских школ и того, насколько успешно они справились со сложным процессом управления уникальным агророботом с двумя камерами для ориентации на полигоне.

В ходе дискуссии все участники пришли к выводу о важности Образования 4.0 для обеспечения конкурентоспособности вузов и их востребованности у молодежи, бизнес-сообщества. Не дань моде, а объективная необходимость, заставляющая трансформировать финансовые и кадровые барьеры в задачи развития и находить оптимальные пути их решения.

Научное и образовательное сообщество города можно поздравить со столь знаменательным событием. Безусловно, наш университет будет не только следить за развитием событийной жизни новой «Точки кипения», но и примет самое активное участие в ее деятельности.